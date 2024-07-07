США отложили совместные военные учения с Грузией на фоне ухудшения отношений

США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Как отметили в ведомстве, Соединенные Штаты инициировали комплексный пересмотр двусторонних отношений между США и Грузией.

"В рамках этого пересмотра Соединенные Штаты откладывают на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, которые изначально были запланированы на 25 июля – 6 августа 2024 года", – говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что решение отложить учения связано с ложными обвинениями, выдвинутыми правительством Грузии против США и других западных структур относительно якобы давления на Тбилиси для "открытия второго фронта против России", а также относительно обвинений в адрес США в двух попытках государственного переворота против правительства Грузии.

"Таким образом, правительство Соединенных Штатов решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии", – говорится в сообщении.

Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, поскольку мы стремимся и в дальнейшем укреплять способность Грузии защищать свой суверенитет и поддерживать свою территориальную целостность.

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.