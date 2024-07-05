Nvidia собирается продать ИИ-чипы в Китае на $12 млрд

Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. намерен продать в Китае в этом году чипы, используемые в сфере искусственного интеллекта, на сумму $12 млрд, несмотря на экспортный контроль США, пишет Financial Times.

По прогнозам аналитиков, компания в ближайшие месяцы поставит в КНР более 1 млн новых чипов H20, которые были разработаны для того, чтобы обойти ограничения властей США на продажу ИИ-процессоров китайским клиентам.

По оценкам консалтинговой фирмы SemiAnalysis, это почти вдвое превышает число конкурирующих чипов Ascend 910B, которые планирует продать китайская Huawei.

Каждый чип H20 стоит от $12 тыс. до $13 тыс., что позволяет оценить доход Nvidia от их реализации более чем в $12 млрд. Для сравнения, по итогам финансового года, который завершился в январе 2024 года, компания получила $10,3 млрд от всего бизнеса в Китае, включая продажу графических чипов для ПК-геймеров и других продуктов.

После введения администрацией президента США Джо Байдена в 2022 году ограничений на продажу Nvidia своих самых мощных ИИ-чипов в Китай, компания предупреждала, что ее бизнес пострадает, поскольку поставщики облачных вычислений и стартапы в области ИИ обратятся к местным альтернативам, включая продукцию Huawei.

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан в мае заявлял, что "наш бизнес в Китае существенно меньше, чем был в прошлом". "Сейчас в Китае стало намного больше конкурентов из-за ограничений на наши технологии", - отметил он.

В 2021 году на долю КНР приходилось более четверти выручки Nvidia. Даже если чип H20 будет продаваться так хорошо, как ожидают аналитики, в этом году доля Китая может приблизиться к 10%. Однако это обусловлено не только экспортными ограничениями, но и огромным ростом спроса на чипы Nvidia со стороны американских технологических компаний, создающих все более мощные системы искусственного интеллекта, отмечает FT.