Германия блокирует очередную крупную бизнес-сделку с Китаем из-за угрозы нацбезопасности

Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу Volkswagen подразделения газовых турбин китайской компании, при этом министры сослались на соображения безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В июне 2023 года компания MAN Energy Solutions, входящая в состав Volkswagen Group, заявила, что планирует продать свой бизнес по производству газовых турбин китайской государственной компании CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT).

Однако проверка немецкого правительства, начатая в сентябре, вызвала беспокойство, что Китай может использовать газовые турбины для питания военных кораблей.

GHGT принадлежит Китайской государственной судостроительной корпорации, которая доминирует в китайской судостроительной отрасли.

Решение было принято на фоне роста торговой напряженности между ЕС и Китаем. Министерство экономики Германии может пересмотреть и остановить транзакции, которые могут иметь последствия для национальной безопасности, а Берлин и ЕС пытаются уменьшить риски от экономических связей с Пекином.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступает против политизации нормального делового сотрудничества и создания искусственных препятствий.

Компания MAN Energy Solutions заявила, что уважает решение правительства и начнет структурированный процесс сворачивания новой разработки газовых турбин.

Правительство Германии призвало компании уменьшить свою зависимость от Китая - важнейшего торгового партнера страны - и настаивает на создании равных условий для компаний.