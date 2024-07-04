Минобороны Литвы закупит различные типы дронов на €36 млн

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны Литвы подписало контракты на закупку различных типов беспилотников на сумму почти €36 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь, в частности, идет о малых разведывательных дронах латвийской компании Edge Autonomy и разведывательных мини-беспилотниках эстонской компании Threod Systems, а также литовских квадрокоптерах от UAB Deftools.

Подавляющее большинство беспилотников должны поставить этой осенью, остальные – в начале 2025 года.

Эти закупки проводятся в срочном порядке для усиления потенциала дронов и скорейшей их интеграции в состав вооруженных сил Литвы, отмечает Минобороны.

"До 2030 года на приобретение всех типов беспилотных систем предусмотрено около 200 млн евро. В среднем планируется тратить 30 млн евро в год", – говорится в пресс-релизе.