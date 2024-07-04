Трехсторонняя встреча глав МИД Украины, Молдовы и Румынии состоится 5 июля

Трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины состоится 5 июля, говорится в сообщении МИД Молдовы.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой проведет в пятницу в Кишиневе третье заседание Трехсторонней комиссии Республика Молдова-Румыния-Украина на уровне министерств иностранных дел", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие румынская и украинский коллеги Попшоя: Луминица Одобеску и Дмитрий Кулеба.

"Трехсторонние переговоры охватят широкий круг тем, от регионального сотрудничества в области энергетики и совместного развития современной и устойчивой транспортной инфраструктуры до регионального партнерства в сфере борьбы с дезинформацией", – сообщили в МИД Молдовы

По завершении переговоров три чиновника сделают совместное заявление для прессы.

Формат трехсторонних встреч глав МИД инициировал в 2022 году министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Этот формат сотрудничества создали в контексте вторжения России в Украину и кризисов, с которыми столкнулись страны.