Беларусь таки стала членом ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вхождении Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - заявил Токаев после подписания документа о приеме республики в члены ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.