В Telegram появится возможность публиковать платный контент

В приложении Telegram появится возможность публиковать платные фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

В прошлом месяце Telegram запустил цифровую валюту под названием Stars для использования в приложении. Сейчас компания расширяет сферу ее использования на платный контент.

Для просмотра платного контента пользователям надо будет заплатить определенное количество звезд.

Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, или для рекламы своего канала.

Кроме того, отмечается, что владельцы каналов могут использовать звезды, чтобы получить скидку на рекламу, с помощью которой они могут продвигать свои каналы.