SOCAR и EXA Infrastructure создадут конкуренцию подводным интернет-кабелям в Красном море

Телекоммуникационная компания SOCAR Fiber, являющаяся дочерним предприятием SOCAR Türkiye, договорилась о стратегическом партнерстве с EXA Infrastructure, крупнейшей специализированной цифровой инфраструктурной платформой в Европе, соединяющей Северную Америку и Азию через Ближний Восток. Об этом инфрмирует BMG со ссылкой на сообщение EXA Infrastructure.

"SOCAR Fiber и EXA Infrastructure подписали договор о стратегическом партнерстве для разработки нового наземного оптоволоконного маршрута, который обеспечит альтернативу традиционному коридору Красного моря, по которому проходят подводные интернет-кабели", - говорится в информации.

Новый маршрут протяженностью 1850 км пройдет между Турцией, Грецией и Грузией и предполагает дальнейшее строительство в направлении границы с Ираком для обеспечения связи с регионом Персидского залива.

Кабели SOCAR Fiber, проложенные для TANAP, обеспечивая исключительно высокий уровень надежности, бесшовно интегрируются с сетью EXA Trans Adriatic Express, проложенной для газопровода TAP.

"Соглашение разрешает помимо аренды со стороны EXA Infrastructure пары концов оптоволоконного кабеля SOCAR Fiber, также продажу других концов кабеля SOCAR Fiber крупным мировым операторам центров обработки данных", - говорится в информации.

В ней отмечается, что соглашение о сотрудничестве с EXA Infrastructure укрепляет позиции SOCAR Fiber в телекоммуникационном секторе, и компания продолжит вносить значительный вклад в цифровую трансформацию Турции в будущем.

"Наземные маршруты [связи] в регионе ..(..)...сейчас стали приоритетом. Уязвимость в регионе Красного моря показала, что отрасль нуждается в большем количестве инвестиций в альтернативы. Мы стремимся инвестировать в разнообразие маршрутов и гарантировать нашим клиентам доступ к Европе и Северной Америке с максимально возможным количеством безопасных путей, и это партнерство с SOCAR обеспечивает сверхнадежную и масштабируемую альтернативу Красному морю в Турцию и остальную Европу", - заявил старший вице-президент по сетевым инвестициям EXA Infrastructure Стив Робертс.

SOCAR Fiber является дочерней компанией SOCAR Türkiye. С 2013 года компания предоставляет услуги безопасной связи по своей оптоволоконной инфраструктуре протяженностью 1850 км вдоль маршрута газопровода TANAP. Этот кабель обслуживает 20 провинций и 67 районов Турции.