Польша и Германия увеличат присутствие на восточном фланге НАТО

Польша и Германия приняли решение увеличить свое присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск договорились в ходе межправительственных переговоров, первых с 2018 года, передает Reuters.

Лидеры стран также договорились координировать помощь Украине. Однако, как пишет Reuters, у Туска и Шольца есть разногласия в оборонных вопросах.

Польский премьер выражает приверженность совместному финансированию Европейским Союзом оборонных проектов, тогда как канцлер Германии выступает за то, что ЕС не должен финансировать закупки вооружения или национальные оборонные бюджеты.

Туск заявил, что продолжит подчеркивать партнерам из ЕС важность координации оборонных закупок. И отметил, что "Польша тратит огромные деньги на вооружение".