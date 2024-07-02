Лукашенко не будет отдавать приказ о защите Европы от мигрантов

Лукашенко не будет отдавать приказ силовикам страны о защите Евросоюза от наплыва мигрантов.
"Я не намерен отдавать приказ пограничникам и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею, и нас душите, и нас же просите, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", - сказал Лукашенко, которого цитируют медиа.
По его словам, мигранты "не бегут в Польшу, они не бегут к одуревшими литовским политикам".
"Они бегут в Германию. Потому что их когда-то туда пригласили", - сказал он.
Лукашенко вспомнил о том, что Минск до введения Западом санкций серьезно сотрудничал с Европой в сфере борьбы с нелегальной миграцией, однако теперь ситуация изменилась.
"Наше дело - обеспечить безопасность нашего народа", - в ситуации с мигрантами.