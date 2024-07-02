Власти Беларуси будут просить у РФ новый кредит на импортозамещение

Власти Беларуси намерены просить у РФ дополнительные средства на импортозамещающие проекты. Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Александр Рогожник.

Он напомнил, что ранее российская сторона выделила Беларуси кредитную линию в 105 млрд российских рублей на реализацию совместных импортозамещающих проектов.

"Пул проектов уже сформирован. Сегодня эти все ресурсы фактически освоены, и мы перейдем к следующему этапу — проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости Союзного государства", - цитируют Рогожника госСМИ.

По его словам, стороны реализуют совместные проекты в сферах микроэлектроники (причем спектр направлений здесь очень широкий), авиастроении и станкостроении.

"Мы будем разрабатывать совместные проекты в области роботизации и автоматизации производства, чтобы повышать технологическую составляющую промышленного производства. Идея всегда есть, вопрос в экономической составляющей этих идей", - пояснил Рогожник.