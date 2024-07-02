Последнее обновление: 02.07.2024 17:08

Нефть продолжает дорожать, цена Brent превысила $87 за баррель

Категории: Нефть Цены

Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник на опасениях по поводу сезона ураганов в Атлантике и ожиданиях сильного спроса на топливо в США в ходе длинных выходных по случаю Дня независимости.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 подорожали на $0,71 до $87,31 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,75 до $84,13 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,3%, причем обе марки обновили максимумы с конца апреля.

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