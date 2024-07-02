Орбан в Киеве попросил Зеленского подумать над прекращением огня и переговорами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уважает формулу мира президента Владимира Зеленского, но считает ее слишком длинной в реализации.

На пресс-конференции в Киеве глава венгерского правительства заявил, что предлагает Украине другие варианты завершения войны.

В частности, он предложил Зеленскому безотлагательное прекращение огня для дальнейших переговоров.

"Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал ему, что эти инициативы требуют много времени, и попросил господина президента подумать о том, нельзя ли иначе пойти: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", – сказал Орбан, которого цитируют украинские медиа.

Премьер Венгрии поблагодарил украинского президента за то, что тот выслушал его и заверил, что во время полугодового председательства в Совете Евросоюза Будапешт будет "в распоряжении Украины".