Binance ограничила россиянам P2P-операции в иностранных валютах

Криптовалютная биржа Binance запретила гражданам РФ проводить операции через свою P2P-площадку с любыми валютами, кроме рубля.

«Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации», - такое сообщение появляется при попытке купить или продать иностранную валюту.

Таким образом, пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающими в России.

Позднее платформа уточнила, что для проживающих за пределами РФ доступны и другие валюты, за исключением RUB, EUR, USD и UAH.