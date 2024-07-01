Турция, Болгария и Румыния приступили к разминированию Черного моря

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна. Об этом пишет Bloomberg.

Инициатива под руководством Стамбула – первая крупная совместная акция черноморских стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море 11 января этого года.

В правительстве Болгарии подчеркивали, что деятельность группы не будет направлена против любой другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.