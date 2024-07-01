Последнее обновление: 01.07.2024 15:29

Во Франции прошли протесты против победы ультраправых

Протесты против ультраправых вспыхнули на площади Республики в Париже в воскресенье вечером, где собрались левые избиратели, чтобы выразить поддержку "Новому народному фронту", который пришел вторым в первом туре выборов. Об этом сообщает Le Figaro.

По оценкам полиции, на площади собрались около 8 тысяч человек.

Некоторые люди несли картонные таблички с надписью: "Мы не оставим Францию фашистам", "Барделла – вон" (Жордан Барделла – лидер ультраправого "Ницонального объединения" – прим.). Некоторые молодые люди фотографировались в слезах.

На протесте также критиковали президента Эмманюэля Макрона и его иммиграционную политику.

Левый лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон выступил перед собравшимися на Площади Республики.

СМИ публиковали фото подожженной баррикады в районе места проведения митинга и разбитых окон в ресторане быстрого питания "Макдональдс", хотя в основном собрание прошло мирно.

Уличные демонстрации против победы правопопулистов также состоялись в таких городах, как Страсбург, Лион, Нант и Лилль.

Правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла назвал результаты "безапелляционным вердиктом" и сигналом о том, что французы хотят перемен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование