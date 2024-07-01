Украине не удалось убедить FATF внести Россию в черный список

Украине не удалось убедить Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внести Россию в черный список. Об этом на своем сайте сообщило Министерство финансов Украины, которое разочаровано нерешительностью организации.

"Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России. Хотя я приветствую решение о продолжении приостановки членства РФ, все еще не хватает должной реакции – включения в черный список. FATF, отвечающая за безопасность глобальной финансовой системы, должна придерживаться своего мандата и прямо назвать страну, увеличившую свои финансовые связи с Северной Кореей, нарушая резолюции Совета безопасности ООН. Доказательств такого сотрудничества достаточно", - сказал министр Сергей Марченко.

Хотя FATF не внесла Россию в черный список, несмотря на ее сотрудничество с КНДР, организация предостерегла все страны от усиления финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые это создает для финансирования распространения оружия массового уничтожения.

FATF отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.