Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

Армения подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. Об этом в комментарии агентству "Арменпресс" сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также приглашение к участию в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие.

"Других договоренностей пока нет", – добавила она.

Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но вступление в НАТО "не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем".

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению и призвал Ереван и Баку заключить соглашение о нормализации отношений.

Эти шаги сочетаются с резкой риторикой армянских властей в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, в которую она входит – де-факто военного альянса под руководством России.