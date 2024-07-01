БМР предупреждает о рисках пошатнуть финансовые рынки из-за выборов в мире

Рост уровня государственного долга на фоне ряда важных выборов в этом году может пошатнуть мировые финансовые рынки. Об этом предупредил Банк международных расчетов (БМР), которого называют "центральным банком центральных банков".

По мнению аналитиков БМР, мировая экономика сейчас находится на пути к "плавной посадке", в которой многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли, но в Банке международных расчетов сказали, что особенно политики должны быть осторожными, сообщает Reuters.

Глобальный государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная от президентских выборов в США в ноябре, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании на следующей неделе, несут в себе риск.

Генеральный директор БМР Агустин Карстенс заявил, что, поскольку процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, а давление на расходы со стороны стареющего населения, изменения климата и восстановления обороноспособности, планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.