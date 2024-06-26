Последнее обновление: 26.06.2024 16:08

Новым генсеком НАТО станет Марк Рютте

Послы 32 стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса.

"Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса", - отметили в пресс-службе альянса.

О том, что новым генеральным секретарем НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года.



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