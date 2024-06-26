В Испании впервые применили закон об амнистии к каталонским сепаратистам

В Испании Высший суд Каталонии накануне впервые применил закон об амнистии к двум каталонским сепаратистам, осужденным за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии. Об этом сообщает Euractiv.

Среди амнистированных во вторник – бывший министр внутренних дел каталонского правительства Микель Бух и бывший охранник экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона Луис Эскола.

Это решение является первым в своем роде с момента вступления в силу противоречивого закона об амнистии в Испании.

Бух был приговорен к четырем с половиной годам заключения за растрату средств и обман, а также к 20-летнему запрету занимать должности за то, что он нанял бывшего сержанта каталонской региональной полиции Эсколу за средства из государственной казны, чтобы тот работал охранником Пучдемона, пока тот находился в вынужденном изгнании в Бельгии.

Адвокаты Буха обратились в Верховный суд Каталонии с просьбой амнистировать его на том основании, что он не получил никакой пользы от своей предыдущей работы, а потому его дело подпадает под амнистию.

Суд принял решение в пользу потерпевших и отменил как уголовную, так и гражданскую ответственность Буха и бывшего охранника Пучдемона, а также погасив их судимости.

В конце мая нижняя палата парламента Испании окончательно приняла противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов.

Теперь у судов есть до двух месяцев, чтобы применить закон, который амнистирует сотни чиновников и активистов, причастных к попыткам провозглашения независимости Каталонии с 2011 года.