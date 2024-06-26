Последнее обновление: 26.06.2024 16:08

Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Сейм Литвы накануне одобрил предложение о денонсации международного договора с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщают литовские медиа.

За предложение проголосовали 93 члена Сейма, пятеро воздержались.

Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховной Рады Литовской Республики.

Как заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами литовских граждан, добавила она.

Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 года, задача состояла в том, чтобы денонсировать договор как можно скорее – до автоматического продления его срока действия еще на пять лет.

В апреле аналогичный договор с РФ разорвала Эстония.



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