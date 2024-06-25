Последнее обновление: 25.06.2024 17:14

Шесть прозападных партий Грузии договорились о сотрудничестве перед выборами

Шесть оппозиционных политсил Грузии подписали декларацию о совместных действиях перед осенними парламентскими выборами, чтобы увеличить шансы на смену власти. Об этом сообщает Politico.

Договоренность подписали во вторник в Брюсселе "Единое национальное движение", "Лело", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели". Документ остается открытым для присоединения.

В подписанной декларации говорится, что ее подписанты имеют целью демократическим способом "освободить страну" и "вернуть движение на путь быстрой евроинтеграции".

Партии в рамках этой договоренности декларируют намерения вместе вести кампанию и не конкурировать между собой на выборах, а также способствовать переизбранию президента Саломе Зурабишвили, которая выступила против антизападного разворота правящей партии "Грузинская мечта".

Также в декларации призывают страны Запада помочь обеспечить свободные и честные выборы в Грузии.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсуждали ситуацию в Грузии и то, как реагировать на последние действия грузинских властей. По данным СМИ, определенные возражения относительно наказания грузинских властей высказывали только Словакия и Венгрия.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после встречи подтвердил, что министры подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.

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