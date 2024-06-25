Прямые иностранные инвестиции в мире в 2023 году снизились на 2%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в мире в 2023 году сократились на 2% и составили $1,332 трлн. Об этом говорится в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Снижение, зафиксированное по итогам второго года подряд, было обусловлено ростом рыночной и геополитической напряженности в условиях замедления мирового экономического роста.

Однако в обзоре отмечается, что "если исключить значительные колебания инвестиционных потоков в нескольких европейских экономиках-кондуитах, то спад превысил 10%".

Перспективы ПИИ в 2024 году остаются сложными, однако в докладе говорится, что "умеренный рост в течение всего года представляется возможным" при смягчении финансовых условий и согласованных усилиях по содействию инвестициям.

Объем инвестиций в государства с развитыми экономиками в 2023 году вырос на 9% и достиг $464 млрд. ПИИ в большинство стран Европы и Северной Америки сократился на 14% и 5% соответственно.

Инвестиции в развивающиеся страны упали на 7% - до $867 млрд, в том числе в Азии - на 8%, в Африке - на 3%, в Латинской Америки и Карибском бассейне - на 1%. Китай занял второе место по объему полученных в минувшем году ПИИ - $163,253 млрд, что на 13,7% ниже показателя 2022 года.

"При этом финансовые операции транснациональных корпораций сильно повлияли на потоки в развитые страны, отчасти из-за усилий по введению глобальной минимальной ставки налога на прибыль, - говорится в отчете. - С другой стороны, иностранные инвестиции в структурно слабые и уязвимые экономики пошли вразрез с этой тенденцией, незначительно увеличившись в наименее развитых странах, в не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах".

Объем выпуска облигаций для привлечения средств на цели устойчивого развития (sustainable development goals, SDG) вырос в мире в прошлом году на 3,4% - до $872 млрд. При этом приток средств в SDG-фонды рухнул на 60%.

"Опасения по поводу "зеленого камуфляжа", связанные с вводящими в заблуждение заявлениями об устойчивом развитии, все больше влияют на спрос инвесторов. В ЮНКТАД призывают к расширению усилий по укреплению доверия к SDG-фондам. К этому относятся четко определенные стандарты, раскрытие информации, внешний аудит и независимые рейтинги", - говорится в отчете.