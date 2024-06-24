Совет ЕС утвердит текст соглашения по безопасности с Украиной во вторник

Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС во вторник, 25 июня. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейского дипломата высокого уровня, который комментировал на условиях анонимности.

По словам собеседника, текст соглашения по безопасности Украины и ЕС должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится во вторник в Люксембурге, и подписать в ближайшие дни после того.

"Формальное утверждение этого соглашения будет завтра (во вторник) в рамках Совета ЕС по общим вопросам, а подписание будет организовано в среду или четверг в Брюсселе", – сказал дипломат.