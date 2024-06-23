Украина с 2022 года получила сербские боеприпасы на €800 млн

Сербия незаметно увеличивает продажу боеприпасов на запад, что в конечном итоге способствует укреплению обороноспособности Украины – даже несмотря на то, что она является одной из двух европейских стран, которые не присоединились к западным санкциям против России. Об этом пишет Financial Times.

По оценкам, предоставленным Financial Times, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около €800 млн – сумма, которую президент Александар Вучич назвал в целом точной.

Он представил эту ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что не станет на чью-то сторону в войне.

"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с этим делают в конечном итоге – это их работа", – сказал он в интервью.

"Даже если я знаю (куда попадают боеприпасы), это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем... Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне", – отметил Вучич.

Отвечая на вопрос, является ли цифра €800 млн правильной, он сказал, что это не за один год, а "возможно, за два или три года, что-то подобное".

Следует отметить, что Сербия участвовала в инаугурационном Саммите мира и подписала заключительное коммюнике.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.