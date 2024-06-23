В Грузии заявили о "стратегическом терпении" в вопросе восстановления территориальной целостности страны

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на приеме ко дню независимости Грузии в Берлине заявил, что в вопросе восстановления территориальной целостности страны Тбилиси придерживается "политики стратегического терпения". Его заявление приводит пресс-служба правительства в Facebook.

По словам Кобахидзе, в результате этой стратегии Грузия станет "единым и целостным государством".

В качестве примера он привел Германию, которая десятилетиями "терпеливо ждала воссоединения, реинтеграции, и в конце концов в 1989 году эта мечта немцев сбылась".

"Мы также придерживаемся политики стратегического терпения, и мы уверены, что наша политика в конце концов осуществит мечту Грузии, мечту грузин, и Грузия станет единым и целостным государством", – отметил Кобахидзе.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что сообщение оппозиционного грузинского телеканала о работе над восстановлением дипломатических отношений между странами является фейком.

Информацию о работе над дипотношениями между Грузией и Россией 11 июня распространил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года, после завершения российско-грузинской войны. Сейчас все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

В правящей партии "Грузинская мечта" не раз подчеркивали, что ни о каком восстановлении дипотношений со страной, которая оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион, речь не идет, пока не произойдет полная деоккупация грузинских территорий.