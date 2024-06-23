Еще две страны присоединились к решению Саммита мира

Под решением первого Саммита мира, который состоялся неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter).

Он поблагодарил Барбадос и Республику Маршалловы Острова за то, что они присоединились к заключительному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

"Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад", – подчеркнул он.

"Я с нетерпением жду совместной работы с островными странами над вопросами, которые являются чрезвычайно важными для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность", – добавил Зеленский.

По его словам, это уже пятый и шестой новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.