Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам летального оружия Украине

Южная Корея рассмотрит вопрос об оружейных поставках Украине. Об этом заявил советник по национальной безопасности страны Чан Хо Джин после подписания Россией и КНДР договора о стратегическом партнерстве, которое включает военную поддержку.

"Любое сотрудничество, которое помогает укрепить военный потенциал Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН", - заявил советник по национальной безопасности Чан Хо Джин.

Южная Корея - крупный экспортер вооружений, ранее отказывалась поставлять Украине летальное оружие, ссылаясь на запрет на продажу оружия в зоны активных конфликтов. Киеву Сеул поставлял гуманитарную помощь, каски, бронежилеты, аптечки, миноискатели.

Кроме того, Южная Корея заявила, что включит еще 243 позиции в российский санкционный список. Ограничительные меры также введут против восьми физических лиц, пяти организаций и четырех кораблей, которые участвуют в незаконной транспортировке оружия и перевалке нефти между Россией и КНДР.