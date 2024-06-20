Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг меняются разнонаправленно.

Так, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составляет $85,1 за баррель, что на 3 цента больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,26 до $85,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:29 снизились в цене на 18 центов до $81,39 за баррель.

В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником в США, а во вторник эти фьючерсы подорожали на $1,24 до $81,57 за баррель. Срок их обращения истекает с завершением сессии в четверг. Более активно торгуемые августовские контракты к 8:17 подешевели на 23 цента (0,28%), до $80,48 за баррель.