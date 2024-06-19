Беларусь и Вьетнам отменят визы

Палата представителей Нацсобрания сегодня приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Социалистической Республикой Вьетнам об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

В соответствии с соглашением обладатели национальных паспортов смогут находиться в каждой из стран без визы на протяжении 30 дней, а за календарный год — 90 дней.

Гражданин может получить отказ во въезде или уведомление о сокращении пребывания на территории государства. При этом не устанавливается обязанность объяснять причину такого решения госорганов.

Безвизовый режим может быть приостановлен по инициативе любой стороны в экстренных ситуациях и при необходимости поддержания нацбезопасности.

Для начала действия безвиза страны должны обменяться документами о ратификации.