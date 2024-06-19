Глава МИД РФ приедет в Минск обсуждать "формирование новой архитектуры евразийской безопасности"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Минск с официальным визитом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, программой пребывания предусмотрена встреча с Лукашенко, председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, также запланированы переговоры с главой МИД Беларуси.

"В рамках переговоров министров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - рассказала Захарова.

Также будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в четвертом квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.

По итогам, отметила Захарова, "планируется подписание министрами совместного заявления об основных задачах внешнеполитического измерения, союзной интеграции и совместного обращения к главам исполнительных структур дружественных евразийских объединений с приглашением к диалогу по вопросам безопасности в Евразии и работе над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке".