К финальному коммюнике Саммита мира присоединилось новое государство

К финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединились Антигуа и Барбуда. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он пояснил, что страна не участвовала в Саммите мира, но теперь вовлечена в процесс достижения справедливого мира вместе с другими участниками.

"Малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности в сфере продовольственной и экологической безопасности. Их участие в имплементации нашей формулы не менее важно, чем вклад Европы или Америки", – отметил Жовква, которого цитируют украинские СМИ.

Принятое на саммите коммюнике открыто для подписания новыми государствами и организациями.

В то же время на днях свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания, а также Руанда.