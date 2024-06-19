Германия, Дания и Венгрия будут совместно закупать системы ПВО Skyranger

Германия, Дания и Венгрия 18 июня в Париже подписали письмо о намерениях по совместной закупке систем противовоздушной обороны Skyranger. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Системы ПВО будут закуплены в рамках проекта совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".

Как отметили в немецком Минобороны, система может быть интегрирована, например, в машины Boxer.

"Она считается краеугольным камнем армейской противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Ранее правительство Германии осторожно отреагировало на инициативу Греции и Польши по созданию новой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) во главе с ЕС.

Перед этим сообщалось, что премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию общего щита противовоздушной обороны, который бы финансировался за счет ЕС.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.