В Беларуси подготовили проект "секретного" указа об оценке системы нацбезопасности

Кардинальные изменения в военно-политической обстановке требуют совершенствования белорусского законодательства. С этой целью подготовлен проект указа об уточнении порядка оценки состояния национальной системы безопасности. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании, которое сегодня собрал Лукашенко.

Подготовленный проект указа носит закрытый характер.

"Цель указанного документа - уточнить с учетом новых изменений порядок оценки состояния национальной безопасности на основе системы индикаторов, разработанных для каждой из девяти сфер национальной безопасности. Работа над проектом указа строилась по аналогии с подготовкой концепции национальной безопасности. Мы сохранили в документе все лучшее, положительно зарекомендовавшее себя на практике, и то, что сегодня еще не отработало себя", - сообщил Вольфович.

Кардинальные изменения в военно-политической обстановке, совершенствование законодательства, появление новых методик оценки "потребовали корректировки и адаптации документа к современным реалиям", пояснил он.

По его словам, при подготовке проекта в полном объеме использован потенциал, наработанный межведомственными комиссиями при Совбезе Беларуси, прежде всего "в сфере экономической и информационной безопасности и охраны государственных секретов".

Концепция национальной безопасности была утверждена Всебелорусским "народным" собранием в апреле 2024 года.