В Литве белорус залез на вышку мобильной связи в надежде изменить решение о депортации

В одном из районов Вильнюса спасательные службы подняли по тревоге из-за мужчины, забравшегося на вышку мобильной связи; он оказался белорусом, который надеется изменить решение о его депортации в родную страну. Об этом сообщает LRT.

После обеда в понедельник 17 июня поступило сообщение, что в вильнюсском районе Пилайте мужчина вылез на башню мобильной связи и выдвигает какие-то требования. Выяснилось, что он сам прислал в полицию электронное письмо с таким извещением и заявил, что его жизнь под угрозой.

На место приехали медики, полиция и пожарные. Мужчина на мобильной вышке развернул там бело-красно-белый флаг Беларуси. В конце концов его убедили сворачивать флаг и спускаться.

По предварительной информации, это белорус в возрасте около 40 лет, который таким образом хотел привлечь внимание к решению миграционной службы о своей депортации, считая его несправедливым. Мужчина говорит, что волонтерил в штабе одного из кандидатов в президенты Беларуси на выборах 2020 года, потом сбежал в Литву и в силу ряда обстоятельств работал там неофициально. Он заявил, что своей акцией надеялся привлечь внимание к своему положению и получить разрешение оставаться в Литве.