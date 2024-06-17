Криптобиржа Binance зафиксировала массовый наплыв новых пользователей и рост торговой активности. Об этом сообщает пресс-служба Binance.

Согласно информации, с начала 2024 года на платформе зарегистрировались более 30 миллионов новых пользователей, а ежедневные посещения и объемы торговли значительно выросли.

Стоимость активов клиентов, хранящихся на платформе, впервые превысила $100 млрд. Объемы спотовой торговли в марте 2024 года выросли на 121% до $1,12 трлн, а объемы торговли деривативами увеличились на 89,7% до $2,91 трлн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 2024 год стал знаковым для криптовалютной индустрии, демонстрируя, что внедрение и осведомленность о криптовалютах резко возросли, подтверждая, что цифровые активы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

"Криптовалютная индустрия развивается циклически, с периодами быстрого роста, часто стимулируемыми длительными рыночными подъемами, которые приводят к значительным шагам во внедрении, осведомленности и образовании. Несомненно, это отражается и в рыночном цикле 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы Binance.