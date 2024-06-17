Латвия выделит дополнительно €10 млн на укрепление границы с Беларусью и РФ

На этой неделе правительство Латвии примет решение о выделении Министерству обороны €10 млн для обеспечения выполнения плана укрепления восточной границы Латвии.

Деньги будут выделены из резервных фондов бюджета, пишут латвийские медиа.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует завершить первый этап плана усиления восточной границы и борьбы с мобильностью к октябрю.

План, утвержденный правительством в марте, является частью создания Балтийской линии обороны и включает в себя создание пунктов обеспечения подразделений НВС вдоль всей российско-белорусской границы - оборонительных позиций для солдат и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В ближайшие пять лет оборонная отрасль вложит в укрепление границы €303 млн. Работы, на которые выделены эти средства, начались в марте.

Укрепление границы в Латвии начнется с раскопки существующих дорог для создания противотанковых рвов, а позже мелиоративные канавы вдоль границы также будут переоборудованы в противотанковые рвы.

Также будут установлены различные типы препятствий, такие как противотанковые рвы, укрепленные бетонными блоками и конструкциями, включая так называемые "зубы дракона" и противотанковые мины. Размещение препятствий также будет приспособлено к местности, с использованием естественных препятствий, таких как болота, леса и другие природные объекты.

В то же время в приграничной зоне будут определены и созданы надежные хранилища взрывчатых веществ, мин и инженерных материалов для быстрого укрепления оборонительных позиций. Также будут разработаны планы по подготовке важнейших транспортных артерий - автомобильных и железных дорог, мостов - к быстрому и эффективному пересечению границы для задержки возможного продвижения противника.

Несмотря на то, что план рассчитан на пять лет, общее укрепление обороноспособности страны будет происходить в течение длительного времени.

В январе этого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться скоординировано, но каждая страна будет делать это за счет своего бюджета.

Балтийская линия обороны значительно укрепит способность стран Балтии в военном отношении защищать свои границы и сдерживать способность России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует оборонным планам НАТО.