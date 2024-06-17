В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность. Об этом в интервью газете The Telegraph рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - сказал он.

Краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, по словам Столтенберга, может стать ее прозрачность, которая "поможет донести прямое сообщение" оппонентам. Он отметил, что видит главной целью мир без ядерного оружия.

"Но пока оно существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, был бы более опасным", - подчеркнул генсек.

Это заявление Йенс Столтенберг сделал на фоне проводимых Россией и Беларусью учений нестратегических ядерных сил. Более того, из Москвы все чаще звучат предложения пересмотреть ядерную доктрину РФ. Так, 7 июня в рамках ПМЭФ такой возможности не исключил Путин, а 11 июня замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков заявил, что действия западных стран "ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям".