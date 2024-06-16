Коммюнике Саммита мира готово, принципиальные позиции Украины учтены

Работа над общей декларацией Глобального саммита мира завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, работа над текстом завершена, в конце Саммита президенты объявят об одобрении декларации.

Кулеба сообщил, что документ будет открыт для присоединения другими странами и после завершения Саммита, в частности, уже несколько стран проводят внутренний анализ этого коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя и не присутствовали на мероприятии.

"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", – подытожил глава МИД, которого цитируют украинские СМИ.