Глава МИД Британии Кэмерон пообещал устроить охоту на теневые танкеры РФ

Страны G7 усилят санкции против России и продолжат борьбу с обходом уже действующих ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Corriere della Sera.

В том числе он пообещал устроить охоту на танкеры, посредством которых Россия нелегально экспортирует свои энергоресурсы.

"Нам нужно выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру. Каждый раз, когда эти танкеры будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут заблокированы", – сказал Кэмерон.

По его мнению, союзникам Украины необходимо продемонстрировать Путину "бессмысленность его действий".

"Мы покажем, что мы полностью поддерживаем Украину: будем охотиться за деньгами, за нефтью, остановим газ, корабли, – все, что позволяет работать российской военной машине", – подчеркнул Кэмерон.

Он также заявил о необходимости включать в списки санкций компании из других стран, поставляющих России товары двойного назначения. Среди них Кэмерон назвал Китай, Турцию, Кыргызстан и Израиль.

Великобритания 13 июня впервые ввела санкции против танкеров, участвующих в экспорте нефти и нефтепродуктов из России, а также компании Ингосстрах, которая стала одним из ведущих страховщиков судов теневого флота. Кроме того, под ограничительные меры попали корабли, доставлявшие в Россию боеприпасы из Северной Кореи.

В черном списке Лондона оказались четыре танкера, ходящих под флагами Камеруна, островов Кука и Габона. Им закрыли доступ к британским портам, их также могут лишить регистрации в Судебном реестре страны.