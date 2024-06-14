Последнее обновление: 14.06.2024 18:55

Беларусь и РФ подписали регламент согласования программ при обмене учащимися

Минобразования Беларуси и Министерство просвещения РФ подписали регламент согласования программ выездов при обмене учащимися. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования РБ.

"Договоренности о сотрудничестве, достигнутые 18 мая в Минске на совместном заседании коллегий профильных ведомств обеих стран, сегодня скрепили подписями заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай и заместитель министра просвещения России Денис Грибов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предполагает участие учащихся учреждений образования в международных мероприятиях, а также кросс-культурное взаимодействие.

"Для детей и молодежи Беларуси и России расширяется круг возможностей в проявлении своих знаний, умений и талантов на совместных конкурсах, фестивалях и чемпионатах, которые будут насыщены экскурсиями, научно-исследовательской деятельностью и различными активностями для отдыха и оздоровления", - пояснило Минобразования.

Реализуя достигнутые на коллегии образовательных ведомств договоренности, ранее представители двух стран заключили соглашение о создании Ассоциации колледжей Беларуси и России. Учредителями ассоциации стали Республиканский институт профессионального образования и российский Институт развития профессионального образования.

"В рамках деятельности ассоциации будут обсуждаться перспективы развития системы профобразования, векторов обновления содержания образовательных программ по востребованным экономикой Союзного государства специальностям", - проинформировала пресс-служба ведомства.



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