Дания будет закупать оружие у украинских производителей

Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Согласно информации, 13 июня, в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", министр обороны Рустем Умеров встретился с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Результатом встречи стало подписание меморандума с участием Умерова и заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Сергея Боева по закупке вооружения и техники у украинских производителей.

"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", – отметил Умеров.

В свою очередь Боев отметил важность этого документа, так как стороны договорились о процедуре, по которой будет осуществляться финансирование. Поэтому в дальнейшем этот процесс будет происходить быстрее.

"Более того, этот механизм может быть реализован также в рамках подобных договоренностей с другими нашими партнерами. Мы благодарны правительству Дании за последовательность в своей поддержке и конструктивный диалог, который приводит к реальным результатам", – сказал Боев.