Украина и США подписали 10-летнее соглашение по безопасности

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева. Об этом пишет Reuters.

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Североатлантического Альянса", – говорится в тексте договора.

Там также закреплено намерение США предоставлять долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для "развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно договору, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные потребности нужны Украине.

Между тем в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации конгрессом.