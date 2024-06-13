Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение российских дипломатов

Министры иностранных дел восьми стран Европейского Союза призвали запретить российским дипломатам свободное передвижение по Шенгенской зоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо глав дипломатических ведомств к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, всей Шенгенской зоной облегчает злонамеренную деятельность", – говорится в письме.

Министры отметили, что разведывательная деятельность, пропаганда и даже подготовка диверсий – основные задачи в Евросоюзе "большого количества российских дипломатов".

"Мы считаем, что ЕС должен строго соблюдать принцип взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территории государства, в котором они аккредитованы", - подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

По их мнению, эта мера значительно сузит оперативное пространство для российских агентов.

Письмо подписали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.