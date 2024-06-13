Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за игнорирование процедур по убежищу

Суд ЕС обязал Венгрию уплатить разовый штраф в размере €200 млн и пеню в размере €1 млн за каждый день промедления в связи с невыполнением решения суда, касающегося отступления от процедур ЕС по убежищу и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Суда ЕС от 13 июня.

Решение Суда ЕС касается давнего постановления от декабря 2020 года, в котором было определено, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

Конкретными нарушениями Венгрии определили то, что она ограничивает доступ к процедуре получения защиты, вопреки букве закона задерживает искателей убежища в транзитных зонах и не учитывает их право оставаться в стране на время ожидания финального решения по их заявке, а также нарушает правила в вопросе выдворения граждан третьих стран, которые нелегально находятся в стране.

Еврокомиссия через некоторое время снова подала жалобу на Венгрию с требованием финансовых санкций после того, как большинство пунктов из решения были проигнорированы (за исключением транзитных зон, которые уже закрыли).

В новом решении Суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточных мер для выполнения решения 2020 года по трем пунктам – доступа к процедуре международной защиты для искателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и по возвращению лиц с нелегальным пребыванием.

"(Венгрия) умышленно уклоняется от применения общей политики ЕС в вопросе международной защиты в целом и правил, касающихся выдворения граждан третьих стран с нелегальным пребыванием. Это является серьезной угрозой для единства права ЕС", – говорится в коммюнике суда.

Суд акцентирует, что Венгрия таким образом также нарушает принцип солидарности с другими странами-членами.

"Поскольку данное несоблюдение обязательств является беспрецедентным и особенно серьезным нарушением права ЕС, суд обязывает Венгрию уплатить разовый штраф в размере €200 млн и пеню в размере €1 млн за каждый день промедления", – поясняптся в коммюнике суда.