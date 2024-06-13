Главной темой "Рамштайна" станет ПВО для Украины

Главный вопрос, который поднимут во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" в Брюсселе 13 июня, будет усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

Она подчеркнула, что сейчас для Украины является приоритетом противовоздушная оборона, чтобы защититься от воздушных атак России.

По ее словам, это то, что нужно, – "или в виде Patriot, или в других формах".

"Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", – сказала она.

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже прибыл в Брюссель.