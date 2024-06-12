Австрия лишила аккредитации двух сотрудников российского информагентства

Вена отозвала аккредитацию у двух корреспондентов российского государственного информагентства ТАСС в Вене. Об этом сообщило dpa со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.

Накануне сообщалось, что одного из них зовут Иван Попов, однако, по данным МВД в Вене, в апреле "в связи с негативной оценкой органами безопасности" аккредитация была отобрана еще у одной его коллеги из ТАСС. Более подробные причины этого шага не называются. В сообщении ведомства указывается, что российское информационное агентство может зарегистрировать других журналистов, которых австрийские власти также подвергнут проверке на благонадежность.

В ответ российский МИД лишил аккредитации журналистку австрийской телекомпании ORF в Москве Марию Книпс-Виттинг, потребовав, чтобы она покинула страну. Австрийская телекомпания назвала это решение непостижимым, а МИД страны характеризовал меры Москвы как "совершенно необоснованные".

В марте австрийское издание Falter писало о деятельности разведки РФ в Австрии, упомянув и российский журналистов, которые "под журналистским прикрытием" добывали сведения о политических кругах Австрии, а один из корреспондентов был сотрудником Службы внешней разведки РФ.