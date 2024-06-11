Страны Балтии определились с датой отключения от совместной с РФ и Беларусью электросети

Страны Балтии 8 февраля 2025 отключают свою электросистему от совместной сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ), а с 9 февраля будут работать в европейской электросети. Об этом пишет эстонское издание ERR.

"Процесс десинхронизации, который длился около 20 лет, завершится в начале августа, когда операторы электросистем Эстонии, Латвии и Литвы сообщат России и Беларуси о своем нежелании продолжать сотрудничество с 8 февраля", – пояснил вице-канцлер министерства климата Яанус Уйга.

9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети.