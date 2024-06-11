Последнее обновление: 11.06.2024 15:41

США и Польша открыли центр противодействия дезинформации из России

США и Польша открыли центр противодействия дезинформации из России. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на американского дипломата Джеймса Рубина и его польского коллегу Томаша Хлона, ответственных за борьбу с фейк-новостями.

Официальное название центра - Группа по украинским коммуникациям, в нее войдут представители 12 стран, в том числе Германии, Франции и самой Украины.

Главной задачей центра станет противодействие российским дезинформационным кампаниям, направленным на ослабление поддержки Украины во всем мире. За последние девять лет в ЕС выявили как минимум 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации. Большая их часть была направлена против Украины.



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